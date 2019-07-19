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19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Fatih firkateynine büyük ilgi

Fatih firkateynine büyük ilgi

Botlara binenler, botla gemiye gidiş, gemiden dış görüntüler, gemiyi gezenler

( YALOVA )- Bir saatte yüzlerce kişi gemiyi gezdi YALOVA

Fırkateyn Bild Tatbikat 


- Yalova açıklarına demirleyen TCG Fatih firkateyni vatandaşlar tarafından gezildi. Büyük ilgi gören firkateyni bir saatte yüzlerce kişi gezdi. 1988 yılında inşa edilen ve o günden sonra bir çok görev ve tatbikatta yer alan TCG Fatih firkateyni Yalova’nın 98. kurtuluş yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla halka açıldı. Yalova açıklarında demirleyen fırkateyn vatandaşlar tarafından da gezilebildi. Sahilden botlarla alınan vatandaşlar gemiye götürüldü. Burada askerî personeller tarafından gezdirilen vatandaşlara gemi hakkında çeşitli bilgiler verildi.
Bir saat gibi kısa bir sürede yüzlerce kişinin gezdiği gemi büyük ilgi gördü.
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