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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir:'Akıllı şehirlerle ilgili çalışmalarımız var'

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir:'Akıllı şehirlerle ilgili çalışmalarımız var'

Zirveden görüntüler

Strateji İletişim Teknoloji Allah İş Dünyası 

-Konuşmacılardan görüntüler
-Röportaj
-Genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL ) - Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir:"Akıllı şehirlerle ilgili çalışmalarımız var"- Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Teknoloji Zirvesine katıldı İSTANBUL

- Turkcell’in düzenlediği Teknoloji Zirvesi’nde konuşan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Belediye olarak akıllı şehirlerle ilgili çalışmalarımız var” dedi.
Turkcell’in düzenlediği Türkiye’nin en kapsamlı ve geniş katılımlı teknoloji etkinliği olan Teknoloji Zirvesi, ‘Türkiye. Bugün. Şimdi’ sloganıyla başladı.
Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen zirveye bilim teknoloji ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.
Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in de konuşmacı olarak katıldığı zirve de, teknolojinin hayatımızdaki yeri konuşuldu. “Akıllı Şehirlerle ilgili çalışmalarımız var” Zirvede konuşan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Fatih Belediyesi olarak bizim akıllı şehirlerle ilgili çalışmalarımız var. Bu anlamda Türkiye’de ve dünyada da ilklerimiz var. İletişim teknolojileri, şehire ve şehirde yaşayanların refahına katkıda bulunmak için şehirdeki bütün görünen, görünmeyen yaşayan ve yaşamayan her şey hakkında bilgi sahibi olabilmek önemli. Bunların hepsini toparlayıp bir ürüne dönüştürülmesi ve bu sayede de strateji oluştururken hizmet oluştururken, bunlardan faydalanılması temennimiz. Yani şehirlerin bu hale getirilmesi akıllı devletin de vazgeçilmez temel ayaklarından bir tanesi. Tabi bunları oluşturmak için uzun yıllar üzerinde çalışılmış .Her defasında daha da geliştirilmiş. Netice olarak akıllı şehirlere ulaşmış bir belediye olarak burasının vesilesiyle bunları insanlara sunacağız” dedi.
“Proje üretirken teknolojiye ulaşabilmek çok önemli” Şehirlerin teknolojiyle olan ilişkisi hakkında konuşan Başkan Demir, “Şehir ve şehrin geleceği açısından şehir hakkında karar verirken, önemli verilere dayanarak aklı başında karar verebilmek için kaynağı çok iyi kullanabilmek önemli. Zamanı çok iyi kullanabilmek, israfın önüne geçebilmek ve demokrasinin vazgeçilmezi olarak şeffaflık. Bunların vazgeçilmezi olarak da internet ortamında tüm paydaşlara proje hakkında hesap verebilmek açısından herkesle paylaşabilmenin alt yapısı aslında. Hizmet üretirken ihtiyacınız olan tüm bilgilere sahip oluyorsunuz ve aynı zamanda bunları üretirken hizmet süresi içerisinde de yaptığınız her şeyi insanlarla paylaşıyorsunuz. Vazgeçilmez bir şey kesinlikle, inşallah bunu bu vesileyle arkadaşlarımızla paylaşacağız” diye konuştu.
(FM-EY
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