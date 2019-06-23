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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turhan oyunu kullandı

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turhan oyunu kullandı

Başkan Turhan ve eşinin gelişi

Oy Kullanımı Yerel Seçimler Kullar Yerel Seçim 

-Başkan Turhan’ın vatandaşlarla konuşması
-Turhan ve eşinin oyunu kullanması
-Başkan Turhan’ın açıklamaları
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için oyunu kullandı. AK Parti Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi kapsamında ilçedeki okulları gezdi. Oy kullanan vatandaşlarla ilgilenen Turhan daha sonra eşi ve çocuklarıyla oy kullanacağı Emin Ali Yaşin İlkokulu'na geldi. Okulun bahçesinde vatandaşlarla selamlaşan Turan, oy kullanacağı "3173" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa gitti. Sandık görevlileri ile bir süre sohbet eden Turan, daha sonra oyunu kullandı. Seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunan Turan, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenileme seçimleri yapılıyor. Vatandaşlar oyunu kullanıyor, iradesini sandığa yansıtıyor. Şölen içerisinde kardeşlik içerisinde oyunu kullanıyor. Türkiye’de yerel seçimlerde ileri demokrasilerde olmayan şekilde yüzde 80’lerin üzerinde katılım oluyor. Bu sevindirici. Sonuç ne olursa hayırlı olsun” diye konuştu.
Başkan Turhan oy kullanımın ardından okuldan ayrıldı.
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