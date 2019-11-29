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29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Fashion Week'te ünlü mankenler podyuma çıktı

Fashion Week'te ünlü mankenler podyuma çıktı

Fashion Week'te ödül alan kişilerin tasarladığı kıyafetler ile mankenlerden görüntü

Defile İhracat Manken Mankenler 

-Plaj giyimi kıyafetleri ile mankenlerden görüntü
-Özel firmaların kıyafet tanıtımlarından mankenler ile görüntü
-Katılımcılardan görüntü
-Katılımcıların beklediği noktadan görüntü

( DENİZLİ )- ‘Denge’ teması ile Fashion Week 2019 ev ve plaj giyiminde son koleksiyonlar tanıtıldı DENİZLİ

- Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Denizli Fashion Week'te (DFW) ev ve plaj giyimi üretici firmaları son koleksiyonlarını tanıttı. Defilede ünlü mankenler sahne aldı.Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli İhracatçılar Birliği'nin (DENİB) katkılarıyla düzenlenen Denizli Fashion Week 2019, Nihat Zeybekci Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Etkinlikte, farklı ve yeni kreasyonlar ünlü mankenler tarafından tanıtıldı. Şebnem Schaefer, Emel Yıldırım, Itır Esen ve Ceren Benderlioğlu'nun giydiği farklı kıyafetler ile defile sona erdi. Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından düzenlenen etkinlikte tasarım alanında ödül alanlar da kıyafetlerini Fashion Week 2019'da tanıttı.Bu yıl 'Denge' teması ile belirlenen organizasyona 11 farklı marka ve 11 ayrı firma katılım sağlarken, vatandaşlar defileye yoğun ilgi gösterdi.
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