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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Falezlerden atlayan genç kız için kurtarma seferberliği

Falezlerden atlayan genç kız için kurtarma seferberliği

Falezler detay

Genç Kız İlk Müdahale Cep Telefonu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Falezler üzerindeki eşyalar
-Yaralı detay
-Polis ve sağlık ekipleri detay
-Yaralının düştüğü yer detay
-Yaralıya müdahale
-Kırılan telefon detay
-Yaralının sedye ile taşınması
-Merdivenlerden çıkarılması
-Ambulansa alınması

( ANTALYA )- İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan kız, sedye ile elden ele taşınarak ambulansa ulaştırıldı. ANTALYA

- Antalya’da bunalıma girdiği iddia edilen 17 yaşındaki genç kız, 20 metrelik falezlerden atladı. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan kız, sedye ile elden ele taşınarak ambulansa ulaştırıldı. Edinilen bilgiye göre olay saat 19.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı falezlerde meydana geldi. 17 yaşındaki A.İ.Y, cep telefonu ile konuşarak falezler üzerine geldi. Çantasını yere bırakıp telefonla konuşmaya devam eden A.İ.Y, henüz belirlenemeyen bir nedenle kendini boşluğa bıraktı. Genç kız, 20 metrelik falezlerden önce zemindeki kayaların üzerine sonrada bir işletmenin beton zeminine düştü. İşletme personelinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan genç kıza ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kaşık sedyeye alınan A.İ.Y, vatandaşların ve ekiplerin yardımıyla elden ele yukarı çıkarıldı. Yaklaşık 300 metre uzaklıktaki ambulansa götürülen genç kız özel bir hastaneye kaldırıldı. Kurtarma çalışmalarını vatandaşlar ise meraklı gözlerle izledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (İA-
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