Falezlerde intihar girişimi... Ablasını arayıp helallik aldıktan sonra 25 metreden aşağıya atladı

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Sedyeyle ambulansa alınması

-Abla ve yeğenin koşması

-Ağlaması

-Ablanın ambulansa binmesi

-Kardeşine sarılması

-Polisler detay

-Ambulansın ayrılması

-detay



( ANTALYA ) - Ablası ve yeğenini gözyaşları içinde bıraktı - Ablasını arayıp "Hakkınızı helal edin diyip" telefonu kapattı, polis alarma geçti - Antalya’da bunalıma girdiği iddia edilen kişi, kendini yaklaşık 25 metre yükseklikteki falezlerden denize bıraktı ANTALYA



- Antalya’da bunalıma girdiği iddia edilen kişi, kendini yaklaşık 25 metre yüksekliğindeki falezlerden denize bıraktı. Deniz polisi tarafından kurtarılan kişi, ablası ve yeğenine büyük üzüntü yaşattı. Edinilen bilgiye göre olay saat 21.45 sırasında Yavuz Özcan Parkı’nda meydana geldi. 46 yaşındaki kaynak ustası A.A. falezler üzerine gelip ablası D.T.’yi telefonla aradı. Ablasına telefonda,” Hakkınızı helal edin” diyen A.A, kendini yaklaşık 25 metre yüksekliğindeki falezlerden denize bıraktı. Abla D.T. hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. A.A’nın atladığının belirlenmesi üzerine Yat Limanı’dan deniz polisi bölgede arama yapmaya başladı.

Deniz polisi yaptığı çalışmada falezlerden açıkta A.A’yı yaralı şekilde su üstünde buldu. Hemen bota alınan A.A, limana getirildi.

Sağlık ekipleri A.A’ya ilk müdahaleyi bot içinde yaptı. Kaşık sedyeye alınan A.A. elden ele ambulansa götürüldü. A.A. ise ablasının telefon numarasını polislere verip, aranmasını istedi. Kardeşinin ambulansa alındığını gören abla D.T ve yeğeni gözyaşları içinde koşarak ambulansa geldi. Ambulansa binen D.T. kardeşine ‘ablam, annem’ diyerek sarıldı. Ablasını yanından ayrılmasını istemeyen A.A. polis ekipleri eşliğinde Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

