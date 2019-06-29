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29 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Fabrikanın çatısında yangın - MANİSA

Fabrikanın çatısında yangın - MANİSA

- Manisa 'da fabrikanın çatısında yangın - Yangın çıkan fabrikadan detay görüntüler - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi Manisa 'da fabrikanın çatısında yangınMANİSA(AA) - Manisa ’nın Alaşehir ilçesinde ambalaj fabrikasının çatısında çıkan yangın söndürüldü.Alaşehir - Sarıgöl kara yolu Üzümlü kavşağında İsmail Sarı’ya ait yaş sebze meyve ambalaj üretimi yapılan fabrikanın çatısında saat 18.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Yangın, Alaşehir, Sarıgöl ve Salihli itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Söndürme çalışmalarını izleyen iş yeri sahibi İsmail Sarı, çalıştıkları sırada duman görerek itfaiyeyi aradıklarını, can kaybı ya da yaralı olmamasına sevindiklerini belirtti.

Fabrika Ambalaj Fabrikası Sevindik Yangına Müdahale 

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