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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Fabrikadan yayılan kimyasal 8 kişiyi zehirledi

Fabrikadan yayılan kimyasal 8 kişiyi zehirledi

Çerkezköy Devlet Hastanesi acil kapısı görüntüsü

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Fabrika Kimya Gesi 


- Tekirdağ’da bir fabrikadan yayılan kimyasal nedeniyle 8 kişi zehirlendi. Olay Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan 8 işçi yayılan kimyasal nedeniyle zehirlendi. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, zehirlenen işçileri Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. İşçilerin tedavileri sürerken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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