Fabrikada kimyasal maddeden zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı - TEKİRDAĞ
- Çerkezköy Devlet Hastanesi Acil servis girişiTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Çerkezköy ilçesinde bir fabrikada sızan kimyasal maddeden zehirlenen 8 kişi, tedavi altına alındı.Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir otomotiv fabrikasında çalışan Döndü Güneş, Nurten Kaya, Sevim Kınalı, Kadriye Batık, Fatma Yılmaz, Semiha Kışla ve kimliği öğrenilemeyen 2 kişi, akü temizliği yapıldığı sırada sızan kimyasal madde nedeniyle zehirlendi.Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan 8 kişinin tedavisi sürüyor.
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