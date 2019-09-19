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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Fabrikada kimyasal maddeden zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı - TEKİRDAĞ

Fabrikada kimyasal maddeden zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı - TEKİRDAĞ

- Çerkezköy Devlet Hastanesi Acil servis girişiTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Çerkezköy ilçesinde bir fabrikada sızan kimyasal maddeden zehirlenen 8 kişi, tedavi altına alındı.Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir otomotiv fabrikasında çalışan Döndü Güneş, Nurten Kaya, Sevim Kınalı, Kadriye Batık, Fatma Yılmaz, Semiha Kışla ve kimliği öğrenilemeyen 2 kişi, akü temizliği yapıldığı sırada sızan kimyasal madde nedeniyle zehirlendi.Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan 8 kişinin tedavisi sürüyor.

Fabrika Kimya Gesi Kimyasal Madde 

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