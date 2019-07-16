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16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Fabrikada ki yangın paniğe yol açtı

Fabrikada ki yangın paniğe yol açtı

Olay yeri

Fabrika Sağlık Ekibi Efes Avcılık Sağlık Ekipleri 

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-Fabrikadan genel görüntüler
-Olay yerindeki itfaiye ve sağlık ekipleri
-Fabrika içerisinden detaylar

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren Panel Radyatör üretimi yapan fabrikada meydana gelen yangın kısa süreli paniğe yol açtı. Yangın itfaiyenin erken müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangın Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Hamzafakıhlı Mahallesi’nde bulunan OSB’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre fabrikanın asitleme bölümünde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından fabrika çalışanları rahat bir nefes aldı. Yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak çalışmalar devam ederken savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
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