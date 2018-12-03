Fabrikada dehşet anları kameralara yansıdı

-İçeri girişleri

-Bekçiyi dövmeleri

-İş gence edişleri

-Bekçi ile röportaj

-Genel detay



( İSTANBUL )- Ataşehir'de fabrikayı basan şehir magandaları, bekçiyi böyle dövdü- Zanlılardan korkan bir fabrika işçisi, masanın altına saklandı İSTANBUL



- Ataşehir'de bir fabrikayı basan şehir magandaları, bekçiyi dövdü. Zanlılardan korkan bir fabrika işçisi masanın altına saklanırken, fabrikadaki dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgilere göre Olay, 30 Kasım günü Ataşehir'de bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Fabrikada bekçilik yapan Aslan Kaba, iddiaya göre karşı tarafta içki içerek gürültü yapan şahıslarla tartıştı. Bekçiye sinirlenen 1'i kadın 6 zanlı, fabrikayı bastı. Zanlılardan 4'ü fabrikanın kapısına tırmanıp içeri atlarken, diğer ikisi ise gözcülük yapmaya başladı.

İçeri giren şahıslar fabrika bekçisi Aslan Kaba'yı aramaya başladı.

Bu sırada ofisteki kuru sıkı tabancasını alan Kaba, zanlılara birkaç el ateş etti. Bekçiyi yakalayan silahlı magandalar, dövmeye başladı.

Bu sırada fabrika işçilerinden biri de zanlıları engellemeye çalıştı. Zanlılardan tokat yiyen işçi, korkarak ofisteki bir masanın altına saklandı. Bu sırada bekçiyi de aynı ofise sokan zanlılar, dövmeye devam etti. Bekçinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, zanlıları ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Fabrikada dehşet anları güvenlik kamerasında Fabrikada yaşanan dehşet, güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde fabrika kapısına tırmanarak içeri giren zanlılar bekçiyi arıyor. Bu sırada bekçi Aslan Kaba, kuru sıkı tabancasını alarak fabrika bahçesine çıkıyor. Bekçiyi yakalayan zanlılar fabrika bahçesinde dövüyor. Bu sırada duruma müdahale etmeye çalışan bir işçi de şehir magandaların hedefi oluyor. Tokatlanan işçi korkarak ofisteki bir masanın altına saklanıyor. Bahçede dövdükleri bekçiyi ofise götüren zanlılar, burada da işkence etmeye devam ediyor. Güçlükle sakinleşen zanlılar, bir süre sonra fabrikadan ayrılıyor. “Zaten bende anahtar yok” Saldırıya uğrayan Bekçi Aslan Kaba ise zanlıların kendisinden kasa anahtarını istediğini iddia ederek, "Yazanenin kenarına taş attılar. Dışarı çıktım kuru sıkı ile 5, 6 tane attım. Geri döndüm kapıya vurmaya başladılar. Ben silahı doldururken, bir kişi tutu bir kişi yumrukladı. Yere yatırdılar vurdular sonra anahtar istediler. Yok deyince daha çok dövdüler. Dişimi kırdılar. Burada dövdükten sonra içeri alıp dövdüler. Bir daha anahtar istediler yok deyince yine dövdüler. Zaten bende anahtar yok. 5 erkek 1 bayan. 3 tane köpeğim var. Onlara da ateş etiler. Köpeklerim kaçtı. Polisi aradım sonra telefonu elimden aldılar yine dövdüler. Polisler 6 kişiden 3'ünü karakola götürdü" dedi.



