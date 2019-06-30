Fabrika yangını - TEKİRDAĞ

- Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangından görüntüler - İtfaiye ekipleri ve söndürme çalışmalarından detaylar Tekirdağ 'da fabrika yangını - Ergene ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdüTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Ergene ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Marmaracık Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasının plastik toplama deposunda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.Yangın kısa sürede büyüyerek depoyu sardı.İhbar üzerine olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.Ekipler, yaklaşık iki saatlik çalışma sonunda yangını söndürdü.
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