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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Fabrika yangını - AKSARAY

Fabrika yangını - AKSARAY

- Fabrika girişi ve dumanlar - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi - Fabrika dışından görüntüler - İşletme sahibi Fatih Yıldırım Coşkuner'in konuşması Aksaray 'da fabrika yangını - Demir profil ve saç üretim fabrikasında çıkan, ardından bitişiğindeki fabrikanın depo bölümüne sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldüAKSARAY (AA) - Aksaray 'da demir profil ve saç üretim fabrikasında çıkan, bitişiğindeki geri dönüşüm fabrikasının depo bölümüne sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki demir profil ve saç üretimi yapan bir fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen alevler, bitişiğindeki geri dönüşüm fabrikasının depo bölümüne sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.Yangın, Aksaray Belediyesi ve OSB Müdürlüğü itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü. Yangın büyük çapta hasara neden oldu.Geri dönüşüm fabrikasının sahibi Fatih Yıldırım Coşkuner, gazetecilere yaptığı açıklamada, can kaybının olmamasının en büyük tesellileri olduğunu söyledi.

Yangının elektrik kontağından çıktığını düşündüklerini ifade eden Coşkuner, "Yandaki fabrikadan çıkmış, sonra kıvılcımlar bizim depoya sıçradı. İçeride yanıcı plastik ve petrol malzemeleri olduğu için alevler kısa sürede büyüdü. En az 100 bin lira zarar var." dedi.

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