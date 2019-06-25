Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Fabrika gibi cezaevine 9 yeni iş kolu için tesis - İZMİR

Fabrika gibi cezaevine 9 yeni iş kolu için tesis - İZMİR

- - Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kurdele kesimi - Üretim atölyesinin gezilmesi - Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner'in konuşması Fabrika gibi cezaevine 9 yeni iş kolu için tesis - Tutuklu ve hükümlülerin meslek ve sanat öğrenmeleri amacıyla 53 alanda eğitim ve üretim faaliyeti sürdürülen Foça Açık Ceza İnfaz Kurumunda 9 yeni alan için atölye ve tesis açıldı - Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner: - "Ülke genelinde 303 iş yurdu müdürlüğünde yaklaşık 180 iş kolunda 52 binden fazla hükümlü ve tutuklu mesleki eğitim almaktadır"İZMİR (AA) - Mahkumların cezalarının infazı sonrası istihdam olanaklarının artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Foça Açık Ceza İnfaz Kurumunda 9 yeni iş kolunda eğitim ve üretim yapacak atölye ve tesislerin açılışı yapıldı.Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğünde 53 işkolunda 950 hükümlünün katıldığı eğitim ve üretim faaliyetleri, yeni yatırımlarla genişledi.Reklam ve tabela, metal işleme, döşeme, mobilya, tarım, yumurta tavukçuluğu, zeytin işleme, damızlık süt sığırcılığı atölyeleri ve biyogaz enerji tesisinin açılış törenine katılarak konuşma yapan Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, Foça Açık Ceza İnfaz Kurumunun diğer kurumlara örnek gösterilen bir kurum haline geldiğini söyledi.

Bakanlık olarak insan ve insani yaklaşım düşüncesini temel aldıklarını vurgulayan Öner, şöyle konuştu:"Temel amacımız suç işleyen kişilerin topluma kazandırılmasıyla yeniden suç işlenmesini önlemektir. Ceza infaz sistemimizi modernleştirirken aynı zamanda insani standartları da yükselttik. Sistemi baştan sona yeniledik. Modern ceza infaz sistemi suçluların sadece özgürlüklerinin kısıtlaması değil aynı zamanda ceza infaz sonrasına hazırlanmasını da içeriyor. Ülke genelinde 303 iş yurdu müdürlüğünde yaklaşık 180 iş kolunda 52 binden fazla hükümlü ve tutuklu mesleki eğitim almaktadır."Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek tesislerin açılışı gerçekleştirildi.
Bakan Yardımcısı Öner ve beraberindeki heyet tesislerde incelemelerde bulundu.Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Murat Yılmaz, tesislerle ilgili katılımcılara bilgi verdi.Tesis gezisinin ardından cezaevinde üretilen ürünlerin sunulduğu kokteyl düzenlendi.
Açılışa İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Murat Atan, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Çiftçi, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Muvaffak Meşe ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.
Açılışı yapılan biyogaz enerji tesisinde, günlük 75 ton gübrenin işlenmesiyle kurumun aylık elektrik giderinin yüzde 60'ına karşılık gelen saatte 350 kilovat elektrik üretimi ile 425 kilovat ısı enerjisi üretileceği, ayrıca tarımsal faaliyetler için gübre tedariki de sağlanabileceği ifade edildi.

Özgürlük Mesleki Eğitim Açılış Töreni Hükümlüler Elektrik Üretimi 

İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde Konuştu
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı