Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Fabrika çalışanları kitap okudu - BATMAN

Fabrika çalışanları kitap okudu - BATMAN

- Batman Okusun Platformu üyelerinin etkinliği - Fabrika çalışanlarına kitapların hediye edilmesi - Çalışanların molalarda kitap okuması - Batman Okusun Platformu sözcüsü Tahir Yaşar'ın açıklaması - Fabrikada çalışanı Tarık Direk'in konuşması - Fabrika çalışanı Züleyha Bağlam'ın konuşmasıFabrika çalışanları kitap okudu - Batman Okusun Platformu üyeleri, farkındalık oluşturmak amacıyla kent merkezinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında çalışanlarla kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi - Fabrikada çalışan Tarık Direk: - "Hediye edilen kitapları molalarda ve yemek paydoslarında okuduk, okumaya devam edeceğiz"BATMAN (AA) - Batman Okusun Platformu üyeleri, farkındalık oluşturmak amacıyla bir fabrikadaki tekstil çalışanlarıyla kitap okudu.Platform üyeleri, kent merkezde faaliyet gösteren tekstil fabrikasını ziyaret ederek, beraberlerinde götürdükleri kitapları çalışanlara hediye etti.Çalışanlar, öğle arası ve molalarda platform üyeleriyle bu kitapları okudu.Platform sözcüsü Tahir Yaşar, yaptığı açıklamada, kitap okuma konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Düzenledikleri 19'uncu etkinlikte tekstil çalışanlarıyla bir araya geldiklerini belirten Yaşar, "Bir damla mürekkep bir milyon kişiyi düşündürebilir, sözümüzden hareketle düşünen ve aynı zamanda üreten bir Batman için ' Batman okusun' diyoruz. Yaklaşık 60 çalışanla yarım saat kitap okuduk." diye konuştu.
Fabrika sahibi ve çalışanlarına etkinliğe sundukları destekten dolayı teşekkür eden Yaşar, tüm iş yerlerinin bu tür uygulamaları yaygınlaştırmasını dilediklerini kaydetti.
Fabrikada çalışan Tarık Direk, kitap okuyarak çocuklara da bu alışkanlığı kazandırmak gerektiğini ifade ederek, "Hediye edilen kitapları molalarda ve yemek paydoslarında okuduk, okumaya devam edeceğiz. Bir yandan çalışacağız bir yandan da kitap okumayı ihmal etmeyeceğiz." dedi.
Züleyha Bağlam da mola verdiklerinde kitap okuduklarını kaydederek, etkinliği gerçekleştirenlere teşekkür etti.

Tekstil Fabrikası Fabrika Kitap Okuma Lyon Farkındalık 

İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı