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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
F-35’ler Malatya’da konuşlanacak

F-35’ler Malatya’da konuşlanacak

F-35’ten detaylar (arşiv)

( MALATYA )- Malatya 7’nci Ana Jet Üssü F-35’e hazırlanıyor MALATYA

Türk Pilotlar Hayalet Uçak Eğitim Merkezi Savaş Uçağı Öğretmenlik 


- ABD ile Türkiye arasında gerilime neden olan F-35 savaş uçakları bugün teslim ediliyor. Uçaklar, türk pilotların eğitilmesinden sonra Malatya 7’nci Ana Jet Üs Komutanlığı’nda konuşlanacak. Radara yakalanmadığı için hayalet uçak olarak bilinen F-35 savaş uçaklarının ilk ikisi bugün ABD Teksas - Fort Worth’de bulunan Lockheed Martin tesislerinde düzenlenecek tören ile Türkiye’ye teslim edilecek. Teslim edilecek 2 uçak, Türk pilotların eğitimi için 2019 yılına kadar ABD'de kalacak. Türk pilotların eğitilmesinden sonra F-35’ler, Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bulunan 7’nci Ana Jet Üs Komutanlığı’nda konuşlanacak. Eğitimlerini tamamladıktan sonra ‘öğretmenlik’ yetkisi alacak olan pilotların uçakları Türkiye’ye Kasım 2019’da getirmesi bekleniyor. Müşterek Taarruz Uçağı F-35’lerin operasyonlarına hazır hale gelmesi için Malatya’da inşa edilmeye başlanan, ‘JSF Uçağı Saha Aktivasyonu için 7’nci Ana Jet Üs Komutanlığı Altyapı ve Tesislerine Yönelik İnşaat Sözleşmesi Kapsamında İnşaat Müteahhitlik Hizmetleri Alımı’ projesinin anlaşması, 429 milyon 500 bin TL anahtar teslim bedel ile geçen yıl 14 Ağustos’ta Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş. ile Ankara’da imzalanmıştı. Proje kapsamında, Türkiye’nin de program ortağı olduğu yeni nesil F-35 savaş uçaklarının üs olarak kullanacağı askeri tesis içerisinde, uçak sığınakları, hangarlar, hangaretler entegre eğitim merkezi, filo ve karargah binaları, yemekhane, misafirhane, bakım atölyeleri, depolar, ısı merkezi, spor tesisleri, taksi yolları, beton kaplamalar, bağlantı yolları, peyzaj, tesisat galerileri ve altyapı işleri yapılacak. Tek pilot ve tek motorlu, beşinci nesil JSF/F-35 müşterek taarruz uçağı, hava-yer taarruz, keşif, taktik ve savunma gibi çok maksatlı görevleri düşük görünürlük özelliğiyle gerçekleştirebilen avcı savaş uçağı olarak dikkati çekiyor. Uçaklar, konvansiyonel (yatay) iniş kalkış yapabilen, kısa kalkış-dikine iniş yapabilen ve uçak gemisine inebilen olmak üzere üç versiyonda üretiliyor.
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