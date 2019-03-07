Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Eyüpsultanlı kadınlar Şükriye Tutkun konserinde doyasıya eğlendi

Eyüpsultanlı kadınlar Şükriye Tutkun konserinde doyasıya eğlendi

Şükriye Tutkun’un sahne performansı

Kadın Hakları İslam Zemzem Forma Irak 

-Başkan Deniz Köken konuşması
-Eğlenen vatandaşlar
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Türk Halk Müziği Sanatçısı Şükriye Tutkun, Eyüpsultan’da konser verdi. Yüzlerce Eyüpsultanlı kadının katıldığı konserde, kadınlar doyasıya eğlendi. Eyüpsultan Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezinde iki önemli etkinlik gerçekleştirdi. İlk etkinlikte, “İslam Dünyasında İz Bırakan Kadınlar Resim Sergisi”nin açılışı gerçekleştirildi.
AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, vatandaşlarla birlikte sergiyi gezdi. Sonrasında ise Türk Halk Müziği Sanatçısı Şükriye Tutkun, etkinlik alanında konser verdi. AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, protokol üyeleri ve beraberindeki kadınlar, Sanatçı Tutkun’un türküleri eşliğinde doyasıya eğlendi. “Eyüpsultan bizim dönemimizde değerli sanatçıların hepsiyle tanışacak” Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladığını ifade eden AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, “Şükriye Hanımı Gaziantep’e iki defa davet ettim, ikisinde de dinleyemedim. Bugün kendisini dinleme fırsatı buldum. Şükriye hanım gerçek bir dosttur. Bundan sonraki süreçte de kendisiyle birlikte olacağız. Eyüpsultan bizim dönemimizde değerli sanatçıların hepsiyle tanışacak. Başka yerde ne varsa burada da olacak. Bu bir gelenek haline gelecek, inşallah. Allah, bir kadının feryadına, bir çocuğun çığlığına zemzemi yaratmıştır. Bu süreçten başlayıp bu günlere gelen bu hal. Hala daha bizi kadın hakları konusunda geride olmamızın sebebi ne ben anlayamıyorum. Çünkü Yaratan bu işin kuralını baştan koymuş. Ama sonra ne oldu hepimizin düşünmesi lazım gelen bir konudur” diye konuştu.
Konser sonrası AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, Sanatçı Şükriye Tutkun’a çiçek takdim etti.
İlgili Foto Galeriler
Başkente Değer Katacak Külliyede Sona GelindiBaşkente Değer Katacak Külliyede Sona Gelindi
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı