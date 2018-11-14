Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Eyüpsultan Meydanı’nda ‘Diyabet Günü’nde ücretsiz şeker taraması

Eyüpsultan Meydanı’nda ‘Diyabet Günü’nde ücretsiz şeker taraması

Test çadırı ve sırada bekleyen vatandaşlar

Kanser Taraması Farkındalık Şeker Hastası Sağlıklı Beslenme Öğrenciler 

-Çadırın içinde vatandaşlara ölçüm yapılması
-Vatandaş röportajları
-Diyetisyen Şeyda Demirçelik röp
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Eyüpsultan Belediyesi, Diyabet Günü'nde Eyüpsultan Meydanı'nda vatandaşlara ücretsiz şeker ölçümü yapıp, diyabet hakkında bilgilendirme yaptı. Eyüpsultan Belediyesi, 14 Kasım Diyabet Günü kapsamında Eyüpsultan Meydanı’nda “Kan Şekeri Taraması ve Bilgilendirme” etkinliği düzenledi.
Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü Diyetisyeni Şeyda Demirçelik ve Marmara Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Kulübü öğrencilerinin katıldığı etkinlikle vatandaşlara hem diyabet taraması hem de diyabet hakkında bilgilendirme yapıldı. “Biraz kilo vermem gerekiyor” Ücretsiz taramaya vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Kan şekeri ve vücut ölçülerini kontrol ettiren Fatma Sertoğlu yapılan testin iyi geçtiğini söyledi.

Diyabetin farkındalığını artırmak için yapılan etkinlik nedeniyle Eyüpsultan Belediyesi’ne teşekkür eden Sertoğlu, “Testim iyi geçti. Önce kan şekeri ölçümü yapıldı. Şekerim gayet iyi. Ailemde şeker olduğu halde güzel geçti. Sonra yağ ve kas ölçümü yaptırdım, o da iyi geçti. Birazcık kilo vermem gerekiyor. Geçen hafta da aynı şekilde kanser taraması vardı. Bugün de diyabet günü olduğu için farkındalık açısından güzel olmuş. Belediyemize teşekkür ediyorum” dedi.
Testlerde bazı vatandaşlar da şeker hastası olduğunu öğrendi. Sağlıklı bir hayat sürdüğünü düşünen Hatice Açık, “Herkesin farkında olması gereken bir şey. Ben farkında olamadım. Şekerim 640’dayken ben farkına vardım. Hastaymışım ama bilmiyordum. Burada böyle yapılması çok güzel. Herkesin öğrenme imkanı var. Bizim böyle bir imkanımız yoktu. Ben diyetisyen sayesinde öğrendim” dedi.
Saatte ortalama 70 kişiye ücretsiz test yapıldı Vatandaşların kan şekeri ve vücut ölçü sonuçlarını değerlendirerek gerekli uyarıları ve yönlendirmeleri yapan Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü Diyetisyeni Şeyda Demirçelik, diyabetin riski artan bir hastalık olduğuna dikkat çekti. Saatte ortalama 70 kişiye ücretsiz test yaptıklarını ifade eden Demirçelik konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Diyabet, dünyada riski artan bir hastalık. Çoğu kişi bu hastalıkla nasıl baş edeceğinin farkında değil ya da diyabetli olduğunun farkında değil. Diyabetli olduğunuzu nasıl anlarsınız? Çok sık su içiyorsanız, çok sık idrara çıkıyorsanız, acıkma ataklarınız varsa, ailede diyabet öyküsü varsa ve kilo problemi varsa şeker açısından risk altında olabilirsiniz. Biz burada açlık kan şekerini ölçüyoruz, vücut analiz ölçülerini değerlendiriyoruz. Risk altında olanları hekim arkadaşlara yönlendiriyoruz. Bizim önerimiz düzenli, sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite. Saatte ortalama 60-70 kişinin vücut analiz ölçümleri alınıyor ve değerlendirmesi yapılıyor.”
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Bu Besinler Kabuklarıyla Daha Faydalı!Bu Besinler Kabuklarıyla Daha Faydalı!
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Saat 09:05'te tüm yurtta hayat durdu...Saat 09:05'te tüm yurtta hayat durdu...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı