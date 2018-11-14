Eyüpsultan Meydanı’nda ‘Diyabet Günü’nde ücretsiz şeker taraması

-Çadırın içinde vatandaşlara ölçüm yapılması

-Vatandaş röportajları

-Diyetisyen Şeyda Demirçelik röp

-Detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Eyüpsultan Belediyesi, Diyabet Günü'nde Eyüpsultan Meydanı'nda vatandaşlara ücretsiz şeker ölçümü yapıp, diyabet hakkında bilgilendirme yaptı. Eyüpsultan Belediyesi, 14 Kasım Diyabet Günü kapsamında Eyüpsultan Meydanı’nda “Kan Şekeri Taraması ve Bilgilendirme” etkinliği düzenledi.

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü Diyetisyeni Şeyda Demirçelik ve Marmara Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Kulübü öğrencilerinin katıldığı etkinlikle vatandaşlara hem diyabet taraması hem de diyabet hakkında bilgilendirme yapıldı. “Biraz kilo vermem gerekiyor” Ücretsiz taramaya vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Kan şekeri ve vücut ölçülerini kontrol ettiren Fatma Sertoğlu yapılan testin iyi geçtiğini söyledi.



Diyabetin farkındalığını artırmak için yapılan etkinlik nedeniyle Eyüpsultan Belediyesi’ne teşekkür eden Sertoğlu, “Testim iyi geçti. Önce kan şekeri ölçümü yapıldı. Şekerim gayet iyi. Ailemde şeker olduğu halde güzel geçti. Sonra yağ ve kas ölçümü yaptırdım, o da iyi geçti. Birazcık kilo vermem gerekiyor. Geçen hafta da aynı şekilde kanser taraması vardı. Bugün de diyabet günü olduğu için farkındalık açısından güzel olmuş. Belediyemize teşekkür ediyorum” dedi.

Testlerde bazı vatandaşlar da şeker hastası olduğunu öğrendi. Sağlıklı bir hayat sürdüğünü düşünen Hatice Açık, “Herkesin farkında olması gereken bir şey. Ben farkında olamadım. Şekerim 640’dayken ben farkına vardım. Hastaymışım ama bilmiyordum. Burada böyle yapılması çok güzel. Herkesin öğrenme imkanı var. Bizim böyle bir imkanımız yoktu. Ben diyetisyen sayesinde öğrendim” dedi.

Saatte ortalama 70 kişiye ücretsiz test yapıldı Vatandaşların kan şekeri ve vücut ölçü sonuçlarını değerlendirerek gerekli uyarıları ve yönlendirmeleri yapan Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü Diyetisyeni Şeyda Demirçelik, diyabetin riski artan bir hastalık olduğuna dikkat çekti. Saatte ortalama 70 kişiye ücretsiz test yaptıklarını ifade eden Demirçelik konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Diyabet, dünyada riski artan bir hastalık. Çoğu kişi bu hastalıkla nasıl baş edeceğinin farkında değil ya da diyabetli olduğunun farkında değil. Diyabetli olduğunuzu nasıl anlarsınız? Çok sık su içiyorsanız, çok sık idrara çıkıyorsanız, acıkma ataklarınız varsa, ailede diyabet öyküsü varsa ve kilo problemi varsa şeker açısından risk altında olabilirsiniz. Biz burada açlık kan şekerini ölçüyoruz, vücut analiz ölçülerini değerlendiriyoruz. Risk altında olanları hekim arkadaşlara yönlendiriyoruz. Bizim önerimiz düzenli, sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite. Saatte ortalama 60-70 kişinin vücut analiz ölçümleri alınıyor ve değerlendirmesi yapılıyor.”

