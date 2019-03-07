Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Eyüpsultan’da yüzük hırsızı çift kameralara yakalandı

Eyüpsultan’da yüzük hırsızı çift kameralara yakalandı

-Güvenlik kamerası-

Er Kadın Akalan Kamera Hırsız Irak 

-Hırsız çift
-Yüzüklere bakması
-Erkeğin parmağına geçirmesi ve gitmesi
-Kadının avucunun içine alması ve gitmesi

( İSTANBUL - ÖZEL)- Bijuteriye gelen çift parmağına geçirdikleri yüzükleri çaldı İSTANBUL

- Eyüpsultan’da bir bijuteri dükkanına giren çift, parmağına geçirdikleri birer yüzüğü kaşla göz arasında çalarak kayıplara karıştı. Soğukkanlı hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı. Olay, dün saat 16.00 sıralarında Eyüpsultan’da meydana geldi. İddiaya göre akşamüstü bir çift bijuteri dükkana girerek yüzüklere bakmaya başladı.
Hırsızlardan erkek olanı bir süre bakındıktan sonra tezgâhtaki yüzüklerden birini parmağına geçirdiği gibi iş yerinden çıktı. Ardından gözlüklü olan hırsız diğer kadın ise birkaç yüzüğe baktıktan sonra eline aldıklarından biri yerini bırakıp diğerini de avucunun içine sakladı. Bir süre daha bakınan kadın ardından iş yerinden ayrıldı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı