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24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Eyüpsultan’da tartıştığı sevgilisini arabadan atarak yerlerde sürükleyen adam dehşeti yaşattı

Eyüpsultan’da tartıştığı sevgilisini arabadan atarak yerlerde sürükleyen adam dehşeti yaşattı

Kadının taksinin koluna yapılması

İlk Müdahale Ticari Taksi Kıskançlık Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Lafının yerde sürüklenmesi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Eyüpsultan’da tartışma sonucu arabadan attığı sevgilisinin taksinin kapı koluna asılmasına sinirlenen adam gaza yüklendi. Israrla kapı kolunu bırakmayan kadın metrelerce yerde sürüklenirken, sürücü olay yerinden uzaklaştı. Olay Eyüpsultan D-100 otoban yolu Göktürk mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında gönül ilişkisi olan Abdülaziz Ö. ile Filistin uyruklu Walaaml A., Abdülaziz Ö.,’nün kullandığı ticari taksi içerisinde buluştu. Kısa süre içerisinde Abdülaziz Ö., ile Walaaml A. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdülaziz Ö., Filistin uyruklu Walaaml A.’yı taksiden indirdi. Taksiden indirilmesine sinirlenen Walaaml A., taksinin kapı kolunu zorlayarak, içeriye girmeye çalıştı. Duruma sinirlenen Abdülaziz Ö., ise Filistinli Walaaml A.’nın kapı koluna asılmasına aldırış etmeyerek gaza yüklendi. Israrla kapının kolunu bırakmayan Walaaml A., yere düşerek metrelerce sürüklendi. Kadının yerde sürüklenmesine aldırış etmeyen Abdülaziz Ö., hızla olay yerinden uzaklaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis elini sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde sürüklenen Walaaml A.’ya ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Walaaml A.’yı arabasıyla yerde sürükleyen Abdülaziz Ö., ise Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. (ÖY-
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