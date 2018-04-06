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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Eyüpsultan’da Mehmetçik için 15 bin lokum dağıtıldı

Eyüpsultan’da Mehmetçik için 15 bin lokum dağıtıldı

Duaların okunması

Şehit 15 Bin Kişi 

-Lokum ikramından görüntüler
-Genel ve detay görüntü

( İSTANBUL )- Programa Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit de katıldı İSTANBUL

- Zeytin Dalı Harekatı'nda Mehmetçik'in elde ettiği zafer ve şehit olan askerlerimiz için Cuma Namazı sonrası Eyüpsultan Camii Meydanı'nda 15 bin kişiye lokum dağıtıldı. Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Mehmetçikler için Cuma Namazı sonrası Eyüpsultan Camii Meydanı'nda 15 bin kişiye gül lokumu dağıtıldı. Eyüpsultan Camii Meydanı’ndaki programa Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’in yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Eski Başkanı Kadir Topbaş, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kılınan Cuma Namazının ardından tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekelştirilerek dualar okundu. Okunan duaların ardından Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, İBB Eski Başkanı Kadir Topbaş ve Başkan Aydın vatandaşlara elleriyle lokum ikram etti. Lokumunu alan Zeliha Kaya, ''Allah'ım memleketimize birlik ve huzur versin. Huzursuz edenleri Allah'a havale ettik. Bizim çoluk çocuklarımızı kırmaya hakları yok. Gerekirse bizi de götürsünler'' ifadelerini kullandı. (FM-HB-
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