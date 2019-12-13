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13 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Eyüpsultan'da iplik yüklü kamyonun kasası devrildi - İSTANBUL

Eyüpsultan'da iplik yüklü kamyonun kasası devrildi - İSTANBUL

- Olay yerinden detaylar - Devrilen kamyon kasasından detaylarEyüpsultan'da iplik yüklü kamyonun kasası devrildiİSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da iplik yüklü kamyonun kasası yan yattı.Alınan bilgiye göre, Defterdar Mahallesi Cebecibaşı Caddesi'nde M.Ç. idaresindeki 51 LA 675 plakalı iplik yüklü kamyonun kasası, köşeyi dönerken ağırlığı nedeniyle 1576 yılında yapılan Hirami Ahmet Paşa Camisi'nin duvarına devrildi.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi.Kamyonun kasasındaki iplikler, başka bir kamyonete taşındı.Hasar oluşan kamyon, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kamyon Kasası Polis Bild Zabıta 

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