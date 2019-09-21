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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Eyüpsultan’da gönüllüler ormandaki çöpleri temizledi

Eyüpsultan’da gönüllüler ormandaki çöpleri temizledi

drone görüntüsü

Çevre Temizliği Farkındalık Kabil Irak 

-Çöpleri toplayan gönüllüler
-Gönüllüler röp.
-Başka yardımcısı Cevdet Yıldız röp.
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Eyüpsultan'da 21 Eylül Dünya Temizlik Günü’ne özel düzenlenen etkinlikte yüzlerce gönüllü torbalar dolusu çöpü doğadan temizlendi. Eyüpsultan’da 21 Eylül Dünya Temizlik Günü'ne özel düzenlenen etkinlikte torbalar dolusu çöp doğadan temizlendi. Belediye otobüsleriyle mahallelerden alınan yaklaşık 350 gönüllü Kurt Kemeri Sosyal Tesisleri’ne geldi. Toplam 2 saat süren çevre temizliğinin ardından atık ve çöp toplandı. Gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak ve doğal mirası korumak için etkinliğe katılan gönüllülere temizliğin ardından kahvaltı ikramı yapıldı. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için duyarlı olmak gerektiğini belirten Eyüpsultan Belediyesi Başkan Yardımcısı Cevdet Yıldız, “Bu bütün dünyada farkındalık oluşturmak için yapılan bir temizlik çalışması. Dünyada binlerce insan bu çalışmalara farklı yerlerde katılıyor. Biz de Eyüpsultan Belediyesi olarak Sayın Başkanımız Deniz Köken’in de talimatıyla bütün Eyüplülerle güzel bir temizlik çalışması yaptık. Çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için duyarlı olmak lazım” dedi.
“Duyarlı olalım toplayalım çöpleri, atmayalım” Etkinliğe gönüllü olarak katılarak çöp toplayan Songül Akdemir, “Bugün Dünya Temizlik Günü biz de çevremizi temizlemeye geldik. Bu etkinliğe katıldık. Herkesin bu etkinliği yapmasını diliyorum. Güzel bir gündü. Çok güzel bir organizasyon. Bence her ilçede, her mahallede bile yapılabilir. Çok memnunum. Gelecekte temiz bir çevre bırakalım çocuklarımıza. Şu anda zaten çevreye çöp atmamak yetmiyor. Atılan çöpleri de toplamak gerekiyor. Duyarlı olalım toplayalım yerdeki çöpleri, atmayalım” diye konuştu.

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