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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
- Eyüpsultan’da genç iletişimciler sertifikalarını aldı

- Eyüpsultan’da genç iletişimciler sertifikalarını aldı

-Salondan görüntüler

Genç İletişimci Genç İletişimciler Forma Öğrenciler Film Gösterimi 

--Film gösterimi
-- UMED Başkanı Aslan Değirmenci konuşması
--Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz
--Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın konuşması
--Sertifikaların verilmesi
--Genel ve detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kültür ve Turizm Bakanlığı, Eyüpsultan Belediyesi ve Uluslararası Medya Enformasyon Derneği’nin(UMED) birlikteliğinde genç iletişimciler yetiştirmek amacıyla yapılan eğitimler Bahariye Mevlevihane’sinde düzenlenen sertifika töreniyle taçlandırıldı. Bahariye Mevlevihane’sinde düzenlenen program, Sinema Akademisi katılımcılarının hazırlamış olduğu film gösterimi ile başladı.
Törene Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, UMED Başkanı Aslan Değirmenci, sertifika almaya hak kazanan katılımcılar ve davetliler katıldı.
Açılış konuşmalarından önce Bahariye Mevlevihane’sinin de kültür altyapısından esinlenerek ney dinletisi gerçekleştirildi.
Kuruluşunun 4'üncü yılında yedinci ücretsiz eğitim etkinliğinin gerçekleştirildiğini söyleyen UMED Başkanı Aslan Değirmenci yapılan eğitimlerle amaçlanan hedefin “Yeniden Büyük Türkiye ve Yeniden Adil Bir Dünya” olduğunu belirtti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz ise son yıllarda Türk Sinemasındaki gelişmelere değindi. Etkinlikte konuşan Başkan Aydın, “Biz biliyoruz ki sinema çok etkin bir dildir. Gerçekten saatlerce, günlerce anlatamayacağınız bir şeyi doğru bir mesajı sinemayla çok kısa bir sürede anlık karelerle verebilirsiniz. Onun gücünü biliyoruz. Sinemayı medeniyetin taşınması, medeniyetin güçlendirilmesini sağlayan en önemli araçlardan bir tanesi olarak görüyoruz. Aynı zamanda medeniyeti algılamak, sinema diline aktarmak ya da diğer alanlarda bunun taşıyıcılığını yapmak da ayrı bir maharet, ayrı bir ustalık, ayrı bir sektör. İşte burada da iletişim ve medya devreye giriyor. Dolayısıyla bugün eğitimlerini gençlerimizin burada buluşması bana göre anlamlı. Birbiriyle çok ilintili iki tane sektörün bir araya gelmesi olması gereken ya da geç kalınmış bir birleşme diye düşünüyorum” dedi.
Açılış konuşmalarının ardından eğitimlerin düzenlenmesinde etkin rol alan kişilere belgeleri takdim edilirken eğitimlerini tamamlayan 36 medya okulu ve 18 sinema akademisi katılımcısına sertifikaları verildi.
Sertifikalarını alan öğrenciler aldıkları eğitimden dolayı duydukları mutluluğu ifade etti.
(CS- ÖY-
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