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09 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Eyüpsultan’da büfede silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Eyüpsultan’da büfede silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

olay yerinden görüntü

Zırhlı Araçlar Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerası Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 

-polis ekiplerinden görüntü
-zırhlı araçlardan görüntü
-genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL )- Motosikletli 2 kişi büfeye silahlı saldırı gerçekleştirdi İSTANBUL

- Eyüpsultan’da henüz kimliği belirlenemeyen motosikletli 2 kişi, iddiaya göre husumetli oldukları büfe sahibine silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda büfe sahibi sol omuzundan vurularak ağır yaralandı. Olay, saat 20.00 sularında Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi Avcı Sokaktaki bir büfede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi motosikletle husumetli oldukları iddia edilen Yıldırım A.’nın büfesine geldi. Motosikletli ve kasklı şahıslardan biri içeri girerek sigara aldıktan sonra yanındaki silahla büfe sahibi Yıldırım A.’ya kurşun yağdırdı. Büfe sahibi sol omuzundan vurularak yere yığıldı. Şüpheli daha sonra dışarıda motosiklette bekleyen arkadaşının arkasına binerek kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırırken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri daha sonra delil ve güvenlik kamerası çalışması yaptı. Yapılan incelemenin ardından olayı gerçekleştiren şüpheli şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. Öte yandan, Yıldırım A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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