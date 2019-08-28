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28 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Eyüpsultan’da bir araç alev topuna döndü

Eyüpsultan’da bir araç alev topuna döndü

-Yanan araç cep telefonu görüntüleri

Polis Üst Geçit Cep Telefonu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
--Genel ve detaylar

( İSTANBUL ) -- Araç sürücüsü olay yerinden kaçarak uzaklaştı İSTANBUL

- İstanbul Eyüpsultan’da arıza yapan araç bir anda tutuşarak alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü araç küle dönerken, sürücüsü ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yangın, Edirnekapı Beylerbeyi Caddesi üzerinde saat 17.00 sıralarında seyir halindeki bir araçta çıktı. İddiaya göre, 34 UA 9539 plakalı araç henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı arıza yaptı. Aracın sürücüsü arabadan indiği sırada araç bir anda tutuşarak alev alev yandı. Araç sürücüsü ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar araç içerisindeki tüpü çıkardıktan sonra durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan araca müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Sağlık ekipleri tedbir amaçlı olay yerinde beklerken polis ekipleri incelemelerin ardından konuyla ilgili çalışma başlattı. Öte yandan yangından dolayı cadde iki şeritli olarak trafiğe kapandı. Caddenin kapanmasından dolayı yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından aracın çekilmesiyle trafik normale döndü. Aracın yandığı sırada üst geçitten geçtiğini aktaran Halil Fırat, “Trafik oluştuğunu gördüm. Bir sorun var mı diye baktım. Aracı süren kişi aracın ön kaputunu açtı. Patlama oldu. Ondan sonra araba alev aldı. Araba küle döndü. Çevreden gelenler içeriden tüpü çıkardı” diye konuştu.
(CS- MB-
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