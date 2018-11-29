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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Eyüpsultan Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine malzeme desteği

Eyüpsultan Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine malzeme desteği

Programdan görüntüler

Yağmurlu Yarış Amatör Gori Yükselen 

-Katılımcılardan görüntüler
-Başkanın konuşması
-Malzemelerden detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Eyüpsultan Belediyesi, amatör kulüplerin ihtiyaçlarını gidermek ve destek olmak amacıyla kulüplere malzeme dağıtımı yaptı. Eyüpsultan Belediyesi amatör kulüplerin ihtiyaçlarını gidermek ve destek olmak amacıyla kulüplere malzeme yardımında bulundu. Eyüpsultan Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde gerçekleşen malzeme dağıtımı programı Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Eyüpsultan Kulüpler Birliği'ne üye olan 26 kulübe düzenlenen programla eşofman takımı, yağmurluk, futbol maç topu, futbol antrenman topu, şort, çorap, top taşıma filesi gibi yaklaşık 9 bin parça spor malzemesi dağıtıldı. Programa Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Eyüpsultan Kulüpler Birliği Başkanı Metin Çırpan, AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yavuz, ilçe içerisinde yer alan amatör kulüp yöneticileri, amatör sporcular ve aileleri katıldı.
Başkan Aydın'a gençlerden ilgi büyük oldu. “Eyüpsultan’a yakışır şekilde ahlaklı, faziletli ve güzel rekabet yapan gençler olarak yarışmanızı bekliyoruz “ Böyle yardımlar yapıldığında sportif olarak başarıların kendiliğinden geldiğini dile getiren Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, "4 yıldan beri yaptığımız bir işti. Bu sene de yaptık. Sizlere göreve gelirken de demiştim. Malzemelerinizi vereceğiz. Araçlarınızı vereceğiz. Tesislerinizde yardımcı olacağız. Bunları yaptığımızda da sportif başarılar kendiliğinden gelmeye başladı.
4 yıldan beri ilçemizin özellikle futbolda yükselen bir grafiği ortaya çıktı. Bu grafiğimizi altyapısıyla üstyapısıyla devam edecek. Buna inanıyorum. Bugün burada büyükşehir belediyemizin de katkısıyla yaklaşık 9 bin parça değişik kategorilerde malzemelerimiz teslim edilecek. Bu malzemelerin hakkını vereceğinize inanıyorum. Sizlerden Eyüpsultanlı gençler olarak öncelikle Eyüpsultan’a yakışır şekilde ahlaklı, faziletli ve güzel rekabet yapan gençler olarak yarışmanızı bekliyoruz" dedi.
Malzeme dağıtım programı Başkan Remzi Aydın’ın sporcularla fotoğraf çektirmesinin ardından sonra erdi.
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