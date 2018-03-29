Eyüp'te yangın - İSTANBUL

- İtfaiye erlerinin çalışmalarından görüntüler - İş yeri sahiplerinden görüntüler - Plastik kutu imalathanesinde çıkan yangın, hasara neden olduİSTANBUL (AA) - Eyüp'te bir plastik kutu imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alibeyköy Atatürk Caddesi üzerindeki 3 katlı binanın girişinde bulunan plastik kutu imalathanesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çalışanlar yangına müdahale etmeye çalışırken, alevler imalathaneyi sardı. Bunun üzerine dışarı çıkan çalışanlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen çok sayıdaki itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sırasında, iş yeri sahiplerinin gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi.