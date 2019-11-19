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19 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
EYP atılan park halindeki minibüs yandı - İSTANBUL

EYP atılan park halindeki minibüs yandı - İSTANBUL

- Polis ekiplerinin olay yerinde aldığı güvenlik önlemi - Polis ekiplerinin minibüsün çevresinde inceleme yapması - Olay yerinde bekleyen kalabalık ve zırhlı araçlarEYP atılan park halindeki minibüs yandı - Gaziosmanpaşa'daki saldırıyı gerçekleştirilen zanlıların bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatıldıİSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da el yapımı patlayıcı (EYP) atılan minibüste çıkan yangın polis ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Karayolları Mahallesi 610. sokakta park halindeki minibüsün altına bırakılan EYP büyük bir gürültüyle patladı.İhbar üzerine olay yerine gelen ve çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, araçtaki alevleri yangın tüpleriyle söndürdü.Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede, patlamaya "torpil" diye tabir edilen patlayacının çakmak gazı tüpüne iliştirilmesiyle oluşturulan EYP'nin neden olduğu anlaşıldı.Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için bölgede çalışma başlattı.

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Çakmak Gazı 

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