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06 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Eynesil'de bir ev alev alev yanarak küle döndü

Eynesil'de bir ev alev alev yanarak küle döndü

-görüntü dökümü

Şahit Elektrik Kontağı 

--evin alev alev yanması

( GİRESUN ) GİRESUN

- Giresun’un Eynesil ilçesinde çıkan yangında bir ev yanarak kül oldu. Yangın ilçenin Ören beldesinin Belen mahallesi Orta bağ mevkiinde Ali ibik'e ait evde sabah saatlerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, elektrik kontağından çıktığı ve evin tavan kısmından başlayan yangında, can kaybı yaşanmazken, yangın esnasında küçük bir Lpg tüpünün patlaması yangının şiddetini daha da arttırdı. Görgü şahitleri durumu İtfaiye ekiplerine haber vermesiyle, olay yerine gelen Eynesil Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Çıkan yangın tamamen söndürülürken, evdeki Kuran-ı Kerim'in yanmadığı gözlendi. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.
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