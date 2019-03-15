Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Evsiz vatandaşa Türk Kızılayından yardım eli - DÜZCE

Evsiz vatandaşa Türk Kızılayından yardım eli - DÜZCE

- Prefabrik evin nakli - Türk Kızılayı Akçakoca Şubesi Başkanı Özkan Öztürk ile röportajDÜZCE (AA) - Türk Kızılayı, Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde limanda teknelerde yaşamını sürdüren evsiz bir vatandaşa, prefabrik ev yardımında bulundu.Türk Kızılayı ekipleri, Akçakoca ilçesinin Melenağzı köyünde Vasfi Çolak'ın (55) evsiz olduğunu, yazın teknede kışın ise akrabalarında kaldığını tespit etti.Ekipler, bunun üzerine yaptıkları çalışmayla Çolak'a prefabrike ev verdi.Türk Kızılayı Akçakoca Şubesi Başkanı Özkan Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihtiyacı olan bir vatandaşa ev vermenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Gerekli yazışmaların yapıldığını belirten Öztürk, "Akçakoca ilçesinin Melenağzı köyünden Vasfi Çolak ağabeyimizin barınma ile alakalı ihtiyacı olduğu, Türk Kızılayı Akçakoca Şubemize bildirildi.
Gerekli incelemeler ile birlikte kaymakamlık ve mütevelli heyetle birlikte yerinde inceleme yaptık. Gerekli yazışmaları Düzce şubemizden ve Türk Kızılayı Batı Karadeniz Afet Yönetim Merkezi ile yazışmalar sonucunda prefabrik ev talebini değerlendirdik. Yönetim Kurulumuzla birlikte onayını aldık. Onun neticesinde Vasfi ağabeyimize prefabrik evi bugün vermek nasip oldu." diye konuştu.
Türk Kızılayının her zaman yardıma muhtaç olanların yanında olduğunu vurgulayan Öztürk, evin iç malzemelerini de kaymakamlıkla tedarik edeceklerini dile getirdi.

Bild Ermeni Muhabir Kaymakamlık Prefabrik Ev 

İlgili Foto Galeriler
Sinop'un Durağan ilçesindeki kavgadan ilk fotoğraflarSinop'un Durağan ilçesindeki kavgadan ilk fotoğraflar
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Bayırbucak Türkmenlerine YardımBayırbucak Türkmenlerine Yardım
Şehit Babaya Gözyaşlı VedaŞehit Babaya Gözyaşlı Veda
Ankarada Dev Uyuşturucu OperasyonuAnkarada Dev Uyuşturucu Operasyonu
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı