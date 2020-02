Evliliğinin 45’inci yılında gelinlik giydi İzle

-Detay



- Ankara’da yaşayan 65 yaşındaki Zilife Ateş, yıllarca hayalini kurduğu gelinliği evliliğinin 45’inci yılında giydi. 4 çocuk annesi Ateş, ”Bizim zamanımızda gelinlik yoktu ben de millet giydikçe özeniyordum. Allah bana da nasip etti. Çok mutluyum” dedi.

Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Bir Yastıkta Bir Ömür! Etkinliği kapsamında evlilikte yarım asrı geride bırakmış çiftler bir araya geldi. Doğantepe kadın eğitim kültür merkezinde, düzenlenen programda 15 çift, mutlu evliliğin sırlarını gençlerle paylaşarak genç çiftlere tavsiyede bulundu. Etkinlikte 45 yıl önce gelinlik giymeden evlenen 65 yaşındaki Zilife Ateş’in gelinlik hayali de gerçekleşti. Yıllardır hayalini kurduğu gelinliği giyen Ateş’in heyecanı ise renkli görüntüler oluşturdu. Doğantepe Kadın Eğitim Kültür Merkezi Yönetici Nurşen Sağlam, düzenlenen etkinlik ile ilgili şu sözleri kaydetti: “Günümüzdeki evliliklere baktığımız zaman çok kısa sürdüklerini ve boşanmaların çok fazla olduğunu görüyoruz. Bende düşündüm ki evliliklerini uzun yıllar yaşamış üyelerimizin hayat hikayelerini gençlerle paylaşarak onlara evlilikle ilgili tavsiyelerde bulunabiliriz. 40 yıl ve üzeri evli insanların evliliklerini nasıl bu zamana kadar yürüttüğünü anlatmak gençlerimize bir örnek olur. Onlara da bir farkındalık oluşturması adına bu programı düzenledik. Burada 15 çiftimizle görüştük genelde saygı ve sevgiden bahsettiler. Beni en çok duygulandıran şey, üyelerimizin bir kısmı gelinlik giymemiş ve evlilik cüzdanları yok. Gelinlik giymediğini söyleyen bir üyemize gelinlik aldık ve giydirdik. Onun mutluluğu bizleri de mutlu etti.” “Gelinlik giyip muradıma erdim” Sağlam’ın konuşmasının ardından gelinlik giyen üye Zilife Ateş herkese duygu dolu anlar yaşattı. Gelinlik giyip muradına erdiğini söyleyen Ateş, “Bizim zamanımızda gelinlik yoktu ben de millet giydikçe özeniyordum. Allah bana da nasip etti. Çok mutluyum. Allah isteyen herkese nasip etsin” dedi.

45 senelik hayat arkadaşı Bilal Ateş, eşini gelinlik ile görünce çok heyecanlandığını dile getirerek, “O mutlu oldu ya tüm Ankara’yı bana verdi” ifadelerini kullandı. “Her şeyden önce saygı ve sevgi” 52 yıldır evli olduğunu söyleyen Nazmiye yıldırım, “Evliliği, acısıyla tatlısıyla bu zamana kadar getirdik. Çok darlık geçirdik ama hiç kavgamız olmadı. Saygı olmayan yerde sevgi de olmaz. Her şeyin başı sabırdır. Evlilikte çok sabırlı olunmalı. Erkekler de hanımlara yardımcı olmalı destek olmalı. Gençlere her şeyden önce saygı ve sevgi diyorum” şeklinde konuştu.

Görücü usulü ile evlenen Ali Küçükgöz ve Fatma Küçükgöz çifti, 49 senelik evli olduklarını kaydederek gençlere, birbirlerine karşı saygılı ve sevgili olmaları tavsiyesinde bulundular. Fatma Küçükgöz, “Biz birbirimizi önceden hiç görmedik. 3 çocuğumuz var ve eşimi çok seviyorum. Sevmeseydim şimdiye kadar evliliğimiz yürümezdi. Kavgasız evlilik olmaz, arada tartışmalar olabilir ama bir tarafın alttan alması gerekir” dedi.

“Gece gibi örtücü olman lazım” Yurdagül Ramazan, 12 Eylül darbe zamanında evlendiklerini söyleyerek, “Doğum günümde evlenmiştik. Birbirimizi görmedik görücü usulü evlendik. Şimdiki gençler sabretmeyi bilmiyorlar. Maddi bütün imkanları var ama basit şeyleri büyütüp sorun yaşıyorlar. Biz gece gaz lambasında nakış işlerdik. Çok yokluk gördük. Çamaşır makinası yoktu, dereden su getirdim. Şimdi ki gençler evde akan suya razı olmuyorlar. Her şey önlerinde ama memnun olmuyorlar. Eşler birbirlerinin açığını örtmeli eksiklerini gidermeli. Geçim ancak öyle olur. Gece gibi örtücü olman lazım. Yeri gelince görmezden geleceksin” ifadelerini kullandı. Eşi Yusuf Ramazan 40 senelik evli olduklarını dile getirerek, “Saygı çok önemli. Saygının olmadığı bir yerde hiçbir şey olmuyor” dedi.

“Görücü usulü evlilikler daha kalıcı oluyor” Gençlere görücü usulü evliliği tavsiye eden Bilal Dibek, “42 yıldır evliyim görücü usulü evlendim. Ben eşimi nişan alışverişinde tanıdım. İyi kötü günler geçirdik. Flört edip evlenenlerin yüzde 85 i boşanıyor. Görücü usulü evlilikler daha kalıcı oluyor. Temelleri daha sağlam oluyor. Flört ederken başka yüzlerini gösteriyorlar evlenince karşı taraf o gördüğünü bulamıyor başka bir yüzüyle karşılaşıyor. 3 oğlum 1 kızım var. Oğullarımı görücü usulü ile evlendirdim, kızım da istediği ile flört ederek evlendi. Ama görücü usulü ile evlenen çocuklarım daha mutlu. Benim gençlere nasihatim ailelerinin rızasını alsınlar. Allah herkese mutlu yuva kurmayı nasip etsin” şeklinde konuştu.

Üyelerin evlilik hikayelerinin ardından pasta kesimi ve o döneme ait resim ve çeyizler sergilenerek etkinliğin kapanışı yapıldı.



