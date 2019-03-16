Evli çift 16 yıl sonra evlilik fuarında hayallerindeki evliliği gerçekleştirdi

-evlilik merasimi

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( ŞANLIURFA )- Evli çift 16 yıl sonra tekrar evlendi ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da 16 yıl önce maddi imkansızlıklar içerisinde emanet aldıkları gelinlik ve damatlıkları giyerek evlenen üç çocuk sahibi çift, hayallerindeki evliliği evlilik fuarında gerçekleştirdi. Şanlıurfa’da yaşayan Sedat-Feride Denek çifti, 16 yıl önce komşularından ve akrabalarından emanet olarak aldıkları gelinlik ve damatlık elbiselerle dünya evine girdi. Hayatlarını birleştiren Denek çifti, Mehmet Naci, Necla ve Esila adında üç çocuk sahibi olmalarına rağmen hayallerindeki düğünden vazgeçmedi. Şanlıurfa Fuar Merkezi’nde düzenlenen evlilik fuarında hayallerindeki düğünü yapmak isteyen çifte, fuar organizasyoncuları da destek verdi. “16 yıl önce arkadaşımın kundurasını giyerek evlendim” Fuarda kurulan sahnede evlilik merasimi öncesi duygularını anlatan damat Sedat Denek, maddi imkanları olmadığı için eşinin komşularının gelinliğini, kendisinin de arkadaşının kundurasını giyerek evlendiğini belirtti.

Şimdi ise hayallerindeki evliliği gerçekleştirdiğini ifade eden Denek, destek sağlayan fuar organizasyoncularına teşekkür etti. Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi Fuara katılan vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği evlilik merasimi, kıyılan nikahın ardından gelin ve damadın da katılımıyla halay çekildi. Hatıra fotoğraflarının ardından renkli etkinlik son buldu.

