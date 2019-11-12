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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Evlerinde ölü bulunan 4 kardeşin cenazesi defnedildi - İSTANBUL

Evlerinde ölü bulunan 4 kardeşin cenazesi defnedildi - İSTANBUL

- Cenazenin getirilmesi - Definden görüntüler - Yetişkin kardeşlerin cenazesi Yeni Ayazağa mezarlığına defnedildiİSTANBUL (AA) - Fatih'teki evlerinde ölü bulunan 4 kardeşin cenazesi defnedildi.Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki evlerinde ölü bulunan Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin cenazeleri, Fındıkzade'deki Albayraklar Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenin ardından, Yeni Ayazağa Mezarlığına getirildi.
Cenazeler burada özel kıyafetli görevlilerce defnedildi.

Cenaze 

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