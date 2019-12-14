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14 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Evlerinde mahsur kalan 5 kişilik aile, jandarma ekiplerince kurtarıldı - ANTALYA

Evlerinde mahsur kalan 5 kişilik aile, jandarma ekiplerince kurtarıldı - ANTALYA

- Aşırı yağışlar nedeniyle derenin taşması - Taşkından ve jandarmanın arama kurtarma çalışmalarından detaylar Antalya 'da taşan dere bazı evlerde su baskınlarına neden oldu - Evlerinde mahsur kalan 5 kişilik aile, jandarma ekiplerince kurtarıldıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Serik ilçesinde yağış nedeniyle evlerinde mahsur kalan aile kurtarıldı.İlçede şiddetli yağış nedeniyle Alacami Mahallesi'ndeki Çakallık deresinde su seviyesinin yükselmesi sonucu taşma meydana geldi.Çevredeki birçok evi su bastı. Evlerinde mahsur kalan 5 kişilik aile, jandarma ekiplerince kurtarıldı.Öte yandan Çandır Mahallesi'ndeki derenin taşması sonucu Pınarcık, Karıncalı, Berendi, Büğüş ve Zırlankaya mahallelerindeki yol ulaşıma kapandı. Çevredeki bazı meyve bahçeleri de sağanaktan etkilendi.

Jandarma Şiddetli Yağış Şili 

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