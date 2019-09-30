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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Evlere tırmanarak giren hırsızlar kamerada

Evlere tırmanarak giren hırsızlar kamerada

Şahısların eve tırmanışı

Parmak İzi Güvenlik Kamerası Hapis Cezası Hırsız Polis Ekipleri 

-Kapıyı açmama çalışması

( İSTANBUL )- Mobil Park timleri hırsızları kıskıvrak yakaladı İSTANBUL

- Maltepe’de iki şahıs, parmak izi bırakmamak için beyaz eldiven takarak evlerin balkonlarına tırmanarak hırsızlık yaptı. Örümcek adam gibi evlere tırmanan şahıslar Mobil Park timlerince kıskıvrak yakalandı. Şahısların hırsızlık yapmak için evlerin balkonlarına tırmandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Maltepe’de 3 ayrı evde hırsızlık yaşanması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Adının H.Ö. olduğu tespit edilen çocuk yaştaki şahıs, geçtiğimiz Salı günü Gülsuyu Mahallesi Ayla Caddesi üzerinde plakasız bir motosiklet üzerinden görüldü.
Polislerden kaçan şahıs yaşanan kovalamaca sonunda kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin kullandığı motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. Yakalanan H.Ö. isimli şahısla beraber 2 ayrı evde hırsızlık yaptığı tespit edilen A.O. isimli şahsın Aydınevler Mahallesinde bir adreste olduğu belirlendi. Polis, adrese yaptığı operasyonda şahsı bahçeden kaçmaya çalışırken yakaladı. H.Ö. isimli şahsın 7 ayrı suçtan aranma kaydı olduğu ve 26 ayrı suçtan sabıkası olduğu tespit edilirken, A.O. isimli şahsın cezaevi firarisi olduğu, 12 ayrı suçtan aranma kaydı olduğu ve 29 ayrı suçtan sabıkası ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Parmak izi bırakmamak için beyaz eldiven takan şahısların örümcek adam gibi evlere tırmanıp hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde şahıslar beyaz eldivenler takarak evlerin balkonlarına tırmanıyorlar.
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