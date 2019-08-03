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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Evlere dadan hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı

Evlere dadan hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı

Olay öncesi ve sonrasına ait güvenlik kamerası görüntüleri

Ya Sonra Er Kadın Güvenlik Kamerası Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

( İSTANBUL )- Avcılar'da gözaltına alınan 1’i kadın 3 şüpheli tutuklandı İSTANBUL

- Avcılar’da girdikleri evlerden cep telefonu çalan 1’i kadın 3 hırsız yakalandı. Şüphelilerin evlere tırmandıkları anlar kameralara yansırken mahkemeye çıkartılan 3 zanlı da tutuklandı. Olay, Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde 8 Temmuz günü sabah saat 09.00 sıralarında meydana geldi. B.T. isimli şahsa ait eve giren şahıslar, evde bulunan cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Eve geldiğinde telefonunun yerinde olmadığını gören B.T., durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarı alan polis ekipleri olay yerine gelerek çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra şüphelilerin eşkallerini tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler eşkalleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, 2 kadının soyulan evin bulunduğu apartmanın çevresinde erketelik yaptığı, 2 erkekten birinin de tırmanarak eve girdiği belirlendi. Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde şüphelilerden 3’ü, düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Sedat Ç.(24)’nin 14, Ali K.(20)’nin 1, Kübra G.(25)’nin ise 6 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. 2 kadın şüpheli erketelik yapmış Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Kübra G.’nin diğer kadın şüpheliyle birlikte olaydan önce çevreyi kolaçan ettiği, diğer 2 erkek hırsız eve girdiklerinde ise erketelik yaptıkları görüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, hırsızlık olayının şüphelilerinden olan diğer kadın şahısı yakalama çalışmalarını sürdürüyor.
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