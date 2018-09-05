Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Bulut: '4 maçtan 7 puan almak iyi bir başarı' - MALATYA
Evkur Yeni Malatya spor Teknik Direktörü Bulut: "4 maçtan 7 puan almak iyi bir başarı" - MALATYA - Antrenmandan görüntüler - Evkur Yeni Malatya spor Teknik Direktörü Erol Bulut'un açıklamasıMALATYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatya spor'un teknik direktörü Erol Bulut, "Şu an ki konumumuz iyi, 4 maçtan 7 puan almak iyi bir başarı." dedi. Erol Bulut, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta sahalarında Atiker Konyaspor karşılaşında aldıkları mağlubiyeti milli maç arasına bağladığını belirtti.