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05 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Bulut: '4 maçtan 7 puan almak iyi bir başarı' - MALATYA

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Bulut: '4 maçtan 7 puan almak iyi bir başarı' - MALATYA

Evkur Yeni Malatya spor Teknik Direktörü Bulut: "4 maçtan 7 puan almak iyi bir başarı" - MALATYA - Antrenmandan görüntüler - Evkur Yeni Malatya spor Teknik Direktörü Erol Bulut'un açıklamasıMALATYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatya spor'un teknik direktörü Erol Bulut, "Şu an ki konumumuz iyi, 4 maçtan 7 puan almak iyi bir başarı." dedi.
Erol Bulut, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta sahalarında Atiker Konyaspor karşılaşında aldıkları mağlubiyeti milli maç arasına bağladığını belirtti.

Teknik Direktör Milli Maç Rektör 

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