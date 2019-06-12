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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Evinin yatak odasında yakın arkadaşını pompalı tüfekle vurdu

Evinin yatak odasında yakın arkadaşını pompalı tüfekle vurdu

Yaralının evden çıkarılıp ambulansa bindirilmesi

Polis Bild Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek 

-Yaralının ambulanstaki görüntüsü
-Olay yerinden genel görüntü
-Olayda kullanılan pompalı tüfeğin genel görüntüsü

( ADANA ) ADANA

- Adana’da bir kişi tartıştığı yakın arkadaşının evinin yatak odasında pompalı tüfek ile bacağından vurarak yaraladı. Olay, Seyhan İlçesine Bağlı Namık Kemal Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih A. ile yakın arkadaşı İbrahim Halil E. henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü tartışma başladı.
Tartışmanın büyümesiyle Fatih A. evinin yatak odasında bulunan pompalı tüfeği almaya gitti. Bu sırada peşine gelen İbrahim Halil E., arkadaşı Fatih A. tarafından pompalı tüfekle vuruldu. İbrahim Halil E. kanlar içerisinde yere yığılırken, Fatih A. olay yerinden koşarak hızla kaçtı. Vatandaşlar ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İbrahim Halil E.’yi Seyhan Devle Hastanesine kaldırdı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. (CNK-
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