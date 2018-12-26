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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Evinin yanışını gözyaşlarıyla izledi - AYDIN

Evinin yanışını gözyaşlarıyla izledi - AYDIN

- Yangın çıkan evin detay görüntüleri - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi - Ev sahibi Seran Kemer'in konuşması - Genel detaylarEvinin yanışını gözyaşlarıyla izledi - Aydın 'da çıkan yangında iki katlı evde hasar oluştu - Ev sahibi Seran Kemer: - "Çatıda çıtırtı sesi duyunca kedi var sandım. Bir baktım alev yükseliyor. Sonra dumanlar da yükselmeye başladı.
Ne olduğunu anlamadım"AYDIN (AA) - Aydın 'da iki katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dairesi kullanılamaz hale gelen kadın yangını gözyaşlarıyla izledi.Alınan bilgiye göre, Ata Mahallesi'nde iki katlı bir evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, evin çatısını tamamen saran ve ikinci kata sıçrayan alevleri güçlükle söndürebildi.Gözyaşları içerisinde olayı izleyen Seran Kemer'i komşuları sakinleştirdi. Dumandan etkilenen kadına ilk müdahale ambulansta yapıldı.Yangında evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi.Gazetecilere açıklama yapan Kemer, işten geldikten sonra uyuduğunu anlatarak, "Yatıyordum. Çatıda çıtırtı sesi duyunca kedi var sandım. Bir baktım alev yükseliyor. Sonra dumanlar da yükselmeye başladı.
Ne olduğunu anlamadım." dedi.

İlk Müdahale Polis Bild Yangına Müdahale 

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