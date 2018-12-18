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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Evinin önünde saldırıya uğrayan çiftçi hayatını kaybetti

Evinin önünde saldırıya uğrayan çiftçi hayatını kaybetti

Olay yeri

Sağlık Ekibi Silahlı Saldırı Alabalık Polis Ekipleri Saldırı 

-Polis ekipleri
-Cesedin üzerinde polis ekipleri battaniye atması
-Ölen sahsın ayaklarında terlik görüntüsü
-Kalabalık
-detay görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan çiftçi, hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde ilçenin Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ali K. sabah saatlerinde evinden dışarı çıktığı sırada, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıyı düzenleyen kişi veya kişiler olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemede Mehmet Ali K.’nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Cumhuriyet Savcısı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mehmet Ali K.’nın cesedi otopsi yapılmak üzere Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
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