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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Evinin önünde oynarken kaybolan minik çocuk 7 saat süren arama çalışması sonrası bulundu

Evinin önünde oynarken kaybolan minik çocuk 7 saat süren arama çalışması sonrası bulundu

Çakmak köyündeki tedirgin bekleyişe ait detaylar

Jandarma Kayalı Uttu Harekete Geç Bulduk 

-Arama kurtarma çalışmalarına ait detaylar
-Anne Ümmühan Özen’e ait detaylar
-Minik çocuğun bulunup, ekipler tarafından getirilmesine ait detaylar
-Minik çocuğu bulan ADAK Başkan Yardımcısı Batuhan Tügen ile RÖP.
-Köy halkının çocuğun bulunmasına ait sevinç detayları
-Köy Camii İmamı ile RÖP.

( BALIKESİR )-3 yaşındaki Minik Harun korkuttu BALIKESİR

- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin kırsal mahallelerinden Çakmak köyünde sabah saatlerinde kaybolan 3 yaşındaki minik Harun, yapılan kapsamlı çalışmaların ardından sağ salim bulundu. Çakmak’ta sabah saatlerinde evinin önünde oynarken kaybolan minik çocuğun kayıp olmasıyla köy halkı harekete geçti. Minik çocuğun kaybolduğunu İlçe jandarma Komutanlığı’na bildirilmesiyle; arama çalışmaları kapsamlı bir hale dönüştü. Jandarmanın bilgi vermesi sonucunda Çakmak’a gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği’nin yanı sıra Balıkesir AFAD ve Ayvalık’ın gönüllülerinden oluşan ADAK ekipleri köy çevresindeki tepelik alanlarda köylülerle birlikte yoğun bir arama çalışması gerçekleştirdi. Ailesinin ve köy halkının tedirgin bekleyişi ekiplerin saatlerce süren çalışmalarının ardından minik Harun’un bulunmasıyla büyük bir sevince döndü. Ayvalık Doğal Afetler Arama Kurtarma ve İlk yardım Derneği (ADAK), Balıkesir AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerini köyden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bir tepedeki kayalık alanda buldukları minik çocuğun, elindeki oyuncağına sarılmış halde ağlarken bulunduğu öğrenildi. Köy halkı başta olmak üzere tüm arama ekipleri tarafından büyük bir sevinçle karşılanan minik Harun, annesi Ümmühan ve babası Uğur Özen’e ADAK Başkan Yardımcısı Batuhan Tügen tarafından teslim edildi. Minik Harun’un annesi çocuğuna kavuştuğu anda mutluluk gözyaşları dökmesi ise vatandaşları duygulandırdı.
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