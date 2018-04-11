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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Evinin önünde bekleyen yaşlı adama otomobil çarptı...Feci kaza kamerada

Evinin önünde bekleyen yaşlı adama otomobil çarptı...Feci kaza kamerada

-Güvenlik kamerası-

Cenaze Kamera Yaşlı Adam Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Otomobilin yaşlı adama çarpması
-ölen adamın fotoğrafı

( HATAY )- Kaza nedeniyle yol kapatan mahalle halkı, yetkililerden önlem alınmasını istedi HATAY

- Hatay’da evinin önünde bekleyen yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza, Samandağ ilçesinde bağlı Kuşalanı yolunda meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, evinin önünde bekleyen Halil Yüksek'e (69) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaşlı adam bir daha ayağa kalkamadı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yüksek’in cenazesi Kuşalanı Mahallesi Asri Mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Öte yandan, mahallede yaşayan vatandaşlar kaza nedeniyle yol kapatma eylemi yaparak yetkililerden önlem almasını istedi.
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