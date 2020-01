Evinin camından görünce kitaplarını hediye etti

-Kitaplarını kafenin yetkilisine teslim etmesi

-Kitaplardan görüntü

-Kafe içindeki ünv. öğrencilerinden detaylar

-Prof. Eyvazlı ile röp.



( KARABÜK )- Azerbaycanlı profesör, yazdığı kitapları öğrencilerin faydalanması için kitap kafeye hediye etti KARABÜK



- Karabük Belediyesi tarafından açılan ve üniversite öğrencilerinin yoğun bir şekilde kullandığı kitap kafeyi gören Azerbaycanlı profesör, Türk öğrenciler faydalansın diye yazdığı kitapları hediye etti.Karabük Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerinin yoğun olarak bulunduğu 100. Yıl Mahallesi'nde geçtiğimiz Aralık ayında hizmete açılan kitap kafeye öğrenciler büyük ilgi gösteriyor. Yoğunlukla üniversite öğrencilerinin kullandığı kitap kafeyi günlerce evinin camından izleyen Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Etimad Bayramoğlu Eyvazlı, makine mekanikleri üzerine yazdığı 7 kitabı öğrenciler için kafeye hediye etti.Mekanik alanda Rusça, Türkçe ve Azeri dilinde 12 kitap yazan Prof. Eyvazlı, öğrenciler için 7 kitabını kafeye hediye ettiğini söyleyerek, “Öğrenciler bunları kullansın ve memlekete faydalı olsunlar, kendilerini geliştirsinler. Asıl amacımız ve hedefimiz bu. Türkiye’nin gücüne güç katsın. Türk devleti eğitime her alanda büyük destek veriyor. Bilim alanı olsun, eğitim alanı olsun hepsinde büyük destekleri var. Ben 10 yıldır Türkiye’deyim devlet her alanda, özellikle eğitimde öğrenciye olsun, akademisyenlere destek veriyor” dedi.

Yazdığı kitapların makine mekanikleri üzerine olduğunu ve hatta yerli otomobil için Türk gençlerinin bu kitaplar sayesinde kendilerini daha da geliştireceğine inandığını da kaydeden Eyvazlı, “Türkiye’nin yerli ve milli olarak tanıttığı otomobili çok beğendim ve ülkeye hayırlı olsun. Dizaynı ve kendisi çok güzel. Dünyanın en iyi aracı olacak. İnşallah öğrencilerimiz hediye ettiğim bu kitaplarla kendilerini daha da geliştirerek, mekanizmaları, hızlarını ve ivmelerini öğrenerek yerli otomobile daha fazla katkı da sunabilirler” diye konuştu.

Evinin camından izleyip merak ettiProf. Dr. Etimad Bayramoğlu Eyvazlı, öğrencilerin yoğun bir şekilde kullandığı kafeyi merak edip gelince, normal kafeden farklı olduğunu gördüğünü belirterek, “Ben burasını normal bir kafe sanıyordum. Evimin camından her gün bakıyordum. Sonra merak edip gelince öğrencilerin ders çalışıp kitap okuduğunu görünce, kendimin yazdığı mekanikle ilgili 7 ayrı kitabı öğrencilere faydası olması için hediye ettim” ifadelerine yer verdi.



loading...