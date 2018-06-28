Evinin bir odasını antika eşyalarla donattı

-Eski mutfak eşyalarından kaplar, bakraç, ibrik, kilim masa örtüleri, tarım aletler, beşik

-Ev hanımı Salime Şahin, röp

-Bir şirkette yönetici olarak çalışan Mehmet Şahin, röp



( TOKAT ) TOKAT



- Tokat'ta ev hanımı Salime Şahin eski eşyaları toplayarak evinin bir odasını adeta müzeye çevirdi. Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Muratkaya köyünde yaşayan Salime Şahin (50) yazlık evlerinin bir odasını eski eşyalarla donattı. Dedesinden, ninesinden, kayınvalidesinden yakın akrabalarından kalan mutfak eşyası tabaklar, kazanlar, bakraç, ibrik sepet, tarım aletleri, küp, kilim ve masa örtüleri, çeyiz sandığı, beşik gibi eski eşyaların yanı sıra köydeki vatandaşlarında kendisine hediye ettiği eşyaları bir odada toplayan Şahin, tarihi yaşatma arzusunu yerine getiriyor. Şahin, eski eşyalara yönelik ilgisi olduğunu ifade ederek, "Tarihi seviyorum birde köyün eskilerini yaşatmayı çok seviyorum. Burada büyümedim ama köyü çok sevdiğim için onları da yaşatayım dedim. Sağolsunlar köy halkı ve yakın köylerdeki tanıdıklarım bu merakımı bildikleri için bana hediye ettiler. Bende onları bu oda da saklıyorum. Burada kayınvalidemden kalma kaplar, küpler, damadımın 40 senelik beşiği, kayınvalidemin çeyiz sandığı, köyümüzdeki komşularımızın hediyesi olan bakraç, tarımda kullanılan bazı aletler, kilimler masa örtüleri, eski mutfak eşyaları var" diye konuştu Bir şirkette yönetici olarak çalışan Salime Şahin'in eşi Mehmet Şahin (60) ise eski eşyalarla arası iyi olmasa da eşinin merakına saygı duyduğunu belirterek "Benim çok fazla eskiye özlemim yok, Hep yeni eşyalar. Hanımın bu merakına karşı çıkmam ama ben sevmiyorum. Odanın birisi işgal edilmiş gibi hissediyorum. Misafirlerimiz geldiği zaman konaklayacakları yer yok. Ama karşı çıkmıyorum. Ben bir kağnı arabasına güzel bir para teklif ettim. Bunu bana verin vernikleyip balkonuma koyayım bu yaşasın dedim. Hanıma jest yapacaktım. Bana vermediler kağnı arabasını kestiler odun yaptılar. Yerin olmadığından karşı çıkıyorum onun dışında elbetteki eskiyi hatırlamak çok önemli" diye konuştu.

(Nİ-UY-

