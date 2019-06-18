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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Evinin balkonunda öldürülen meclis üyesi defnedildi

Evinin balkonunda öldürülen meclis üyesi defnedildi

Cenaze namazından görüntüler

Meclis Üyesi Mahalle Muhtarlığı Silahlı Saldırı Cenaze Namazı Adli Tıp Kurumu 

-Ölen şahsın fotoğrafı

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden AK Parti Meclis Üyesi Abdulvahap Akdeniz dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Malatya'da dün akşam evinin balkonunda arkadaşları ile birlikte sohbet ederken kimliği belirsiz kişi yada kişilerce açılan ateş sonucu hayatını kaybeden babası Abdulvahap Akdeniz'in cenazesi adli tıp kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Erdemli Mahallesine getirildi.
Akdeniz'in cenazesi, burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından göz yaşları arasında toprağa verildi.
Daha önce mahalle muhtarlığı da yapan 7 çocuk bası Abdulvahap Akdeniz'in cenaze namazına Vali Vekili Abdülkadir Duran, Kale Kaymakam Vekili Sinem Büyüknalçacı, Kale Belediye Başkanı Murat Koca, Jandarma Alay Komutan Vekili Erdoğan Şahin, AK Parti Kale İlçe Başkanı Cemal Çiçek ve yakınları katıldı.
Öte yandan Jandarmanın cinayetle ilgili soruşturması devam ediyor.
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