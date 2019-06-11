Evinin bahçesinde kenevir yetiştirdi

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( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş’ta evinin bahçesinde kenevir yetiştiren bir kişi, gözaltına alındı KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu İlçesinde evinin bahçesinde kenevir yetiştiren 1 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Çokyaşar Mahallesinde yapılan istihbarı çalışma neticesinde bir evde yapılan aramada fidan yetiştiriciliğinde kullanılan tüpler içerisinde 38 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kenevirler imha edilmek üzere el konulurken, 1 kişi gözaltına alındı.

