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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Evinin bahçesinde kenevir yetiştirdi

Evinin bahçesinde kenevir yetiştirdi

Kenevirlerin toplanması

-Genel detaylar

( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş’ta evinin bahçesinde kenevir yetiştiren bir kişi, gözaltına alındı KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu İlçesinde evinin bahçesinde kenevir yetiştiren 1 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Çokyaşar Mahallesinde yapılan istihbarı çalışma neticesinde bir evde yapılan aramada fidan yetiştiriciliğinde kullanılan tüpler içerisinde 38 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kenevirler imha edilmek üzere el konulurken, 1 kişi gözaltına alındı.
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