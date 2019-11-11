Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Evinde uyuyakalan adam ekipleri alarma geçirdi

Evinde uyuyakalan adam ekipleri alarma geçirdi

-İtfaiyenin eve girişinden detay

Polis Bild Akalan Harekete Geç Sağlık Ekipleri 

--Diğer detaylar

( SİVAS )- Sivas’ta evinde uyuya kalan ve kendisinden haber alınamayan vatandaş polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi SİVAS

- Sivas’ta evinde uyuyakalan ve kendisinden haber alınamayan vatandaş polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi. Edinilen bilgilere göre olay saat 17.00 sıralarında, Mehmetpaşa Mahallesi İhramcızade caddesi üzerinde bulunan bir binanın birinci katında meydana geldi. M.H.B evinde uyuyakalınca yakınları kendisinden bir süre haber alamadı. M.H.B'nin sağlık durumundan endişe eden yakınları durumu itfaiye polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri pencereye merdiven uzatarak evin içine girdi.Ekipler M.H.B’yi uyurken buldu. Durum üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerinden ayrılarak normale döndü. (OE-GF-
loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı