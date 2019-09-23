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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Evin bahçesini kaçak içki imalathanesi yapmışlar

Evin bahçesini kaçak içki imalathanesi yapmışlar

- Operasyondan detaylar

Jandarma Kaçak Bandrol İmalathane Kaçak İçki 

-- Kaçak içkiden detaylar
-- Bidonlardan detaylar
-- Kaçak içki kovaya dökülürken

( KIRKLARELİ ) -- Evden çıkanlar şok etti: bin 597 litre kaçak içki ele geçirildi KIRKLARELİ

- Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde jandarma ekiplerinin kaçak içki imalathanesine dönüştürülen bir eve yapılan baskında bin 597 litre kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan H.Ç., G.G. ve C.D. isimli kişiler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olay dün Babaeski Kurtuluş Mahallesi’ndeki bahçeli bir evde gerçekleşti. Evde kaçak içki üretildiği istihbaratını alan Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon kararı aldı. Jandarma ekipleri adli arama kararının ardından eve operasyon düzenledi.
Sahte bandrol de hazırlamışlar Jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda, bahçesi kaçak içki imalathanesi olarak kullanılan evden bin 597 litre kaçak içki ve piyasaya sürülmek üzere sahte TAPDK bandrollü 253 adet şarap kapüşonu ele geçirdi. Operasyon kapsamında kaçak içki imalatıyla bağlantılı olduğu tespit edilen H.Ç, G.G. ve C.D. isimli kişiler gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı doğrultusunda ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ele geçirilen suç unsurlarına ise el konuldu. (TEG-
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