Evi yanınca mağdur olan aile yardım bekliyor

-Yangın sonrası evden görüntüler

-Baba Salih Karataş'ın konuşması

-Anne Saniye Karataş'ın konuşması

-Yanan eşyalardan detaylar



( ŞANLIURFA -ÖZEL) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında bir ev kül oldu. Evleri yandığı için komşularına misafir olan aile, yetkililerden yardım bekliyor. Yangın, Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesi'nde bir evde çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın, kısa sürede evi kapladı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrasında evdeki eşyalar kullanılmaz hale geldi. “Evimiz yandı, yardıma ihtiyacımız var” Zor durumda olduklarını ve yetkililerden bu anlamda destek beklediklerini dile getiren 3 çocuk babası Salih Karataş, “Evde yangın çıktığı zaman ben çalışıyordum eşimde taziyedeydi. Komşularım evimin yandığını görünce bana haber verdiler. İşimi bırakıp eve gelinceye kadar evim yanmıştı. Evim yandıktan sonra belediyeden bir ekip geldi. Ekipler, evin kaplarını, pencerelerini ölçtü. Ekipleri bana yardım edeceklerini söylediler. Yaklaşık 2 ay geçti, ekipleri dediler ki evin kapı ve pencerelerini biz yapacağız. Evin tamiratını da size ait olduğunu ifade etiler. Evim yandığı için belli bir süre komşularımda kaldım. 20 gündür ben yanmış evimde oturuyorum. Evimi temizledim. Evin biraz da olsun tamiratını yaptım. Mecburen burada kalmak zorundayım. Ben hurdacıyım aylık 500 lira kirayı nasıl ödeyim. Benim bir çocuğumda engelidir. Çocuğum için bir araba vereceklerdi. Raporda da yazılı ama çocuğum için arabayı da getirmediler. Evi yapan mücahitte ev yanınca gelip bakmadı. Bize yardım edilmesini istiyorum. Ev yandığı için doğru dürüst işe de gidemiyorum. Parka bile gidip oturamıyorum. Çünkü evin her tarafı açıktır. Akşam olunca evin içerisi karınca doluyor. Bir haftadan beridir çocuğum ateşi oluyor. Bize yardım edilmesini istiyoruz” dedi.

Evi yandığı için çaresiz olduklarını belirten anne Saniye Karataş da, 3 çocuğuyla zor durumda kaldıkları için yardım beklediklerini aktardı.

